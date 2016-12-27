أثارت الفنانة غادة عبد الرازق حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مجموعة من الصور مع مدير الإنتاج الفني محمد بندق، والتي سبق أن نفت من قبل وجود أي علاقة عاطفية بينهما، لكن الصور أظهرت مدى قوة علاقتهما.

انهالت التعليقات على غادة بعد نشر هذه الصور من خلال حسابها الخاص على موقع إنستغرام حيث تساءل الجمهور عن حقيقة زواجها منه، ولكن غادة تجاهلت الرد عليهم.

غادة تصور حاليا في دبي برنامج المواهب “آراب كاستينج” الذي تشارك في لجنة تحكيمه، وتعود لمصر قريبا لتبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “أرض جو”.

غادة عبد الرازق تزوجت سبع مرات ،5 زيجات رسمية و2 بعقد عرفى وكان آخر أزواجها محمد فودة ثم ارتبطت بمدير الانتاج محمد بندق لكن تظل العلاقة ذات اطار سرى ،وغير معلن ما يثير حالة من الجدل بسبب فارق السن بين الطرفين ،وكلما نشرت الفنانة صورة لها مع بندق اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بحثا عن حقيقة هذا الارتباط ،لكن من الواضح أن الفنانة قد تعلمت الدرس من علاقتها بأزواجها السابقين ،حيث تحرص على أن تكون حياتها الخاصة بعيدا عن وسائل الاعلام ،طلبا للراحة والبعد عن وجع الدماغ.

عقب طرح غادة لفيديو وصور لها معه في حفل الكريسماس قائلًا: فضلت الصمت لعدة أيام لأن الخبر لا يخصني لوحدي وإنما يخص فنانة مرموقة وصديقة مقربة، لا أحب أن أكون طرف في زيادة الأقاويل حولها، لكن مع انتشار الخبر أحب أن أوضح أنه غير صحيح، والعلاقة مع الفنانة الصديقة المحترمة لا يتعدى الصداقة والعمل لمدة سنتين متتاليتين وكل الصور كانت في أماكن التصوير.