كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند في برنامج “تفاعلكم” الذي يذاع على الفضائية العربية، الكثير من الأمور الخاصة بها، والتي كان أبرزها عمليات التجميل التي خضعت لها ومشكلة تعرضها للتحرش.

واعترفت الإعلامية المثيرة للجدل بخضوعها للتجميل من أجل نحت قوامها، لكن أكدت عدم خضوعها للتجميل في وجهها.

وحول أنباء طلاقها المتكررة، رفضت “بولند” الإجابة، مشيرة إلى أنه أمر شخصي ولا تود الحديث به أمام وسائل الإعلام ولا يحق لأي كان التدخل بها.

وكانت أنباء كثيرة ترددت حول طلاق حليمة بولند بعد أنباء تعرضها للتحرش إلا أنها رفضت الإجابة عن هذه الأسئلة.