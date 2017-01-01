انتهى المخرج مناف عبدال من تصوير مسلسل «تعبت أرضيك»، الذي يتناول عدداً من القضايا الاجتماعية، مثل التفكك الأسري والمخدرات، وغياب الرقابة من الأهل في ظل الانفتاح الفضائي والإلكتروني.

ويحتوي العمل على بعض القصص الرومانسية، وهو التجربة الأولى للكاتب الشاب عبدالله الرومي، والنجمة شيلاء سبت التي غادرت مكان التصوير بصحبة شقيقتها أبرار بعد أن أكدت للموجودين شعورها بحالة إعياء، تتطلب نقلها إلى المستشفى، الأمر الذي جعل هاتفها النقال «لا يهدأ» لكثرة الرسائل الواردة للاطمئنان على صحتها، لكن اتضح للجميع ان ما حدث مجرد «مزحة» منها، وكان الهدف من ذهابها إلى المستشفى هو تصوير بعض مشاهد العمل!

من جانبها، أكدت شيلاء أنها سعيدة بالمشاركة مع المخرج مناف عبدال، وأنها إلى الآن تكتفي بهذا العمل الذي تعطيه كامل تركيزها، على حد وصفها، دون المشاركة في أعمال أخرى، مبينة أن الدراما الخليجية باتت اليوم تُتابع من الجمهور العربي الذي يريد أن يشاهد القضايا والأحداث التي تقدمها، ويتعرف على خصوصية المجتمع الخليجي.