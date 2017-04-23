غادرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، القاهرة ، متجهة إلى بيروت فى زيارة للبنان ضمن جولتها التى شملت مصر للمشاركة فى بعض الفعاليات الفنية والإعلامية.

وأنهت “بولند”، إجراءات سفرها على متن رحلة طيران الشرق الأوسط رقم 305 والمتجهة إلى بيروت وانتظرت بصالة الخدمة المميزة -كبار الزوار بمقابل رسوم مالية- لحين صعودها إلى الطائرة،حيث حرص عدد من الركاب والعاملين على مصافحتها والتقاط الصور التذكارية معها.

هذا وكانت حليمة بولند قد شاركت في احتفالية المنتدى العربى للسلام بحضور الامير محمد بن سلطان آل سعود والشيخ دعيج بن خليفة الصباح حفل تكريم وتنصيب سفراء النوايا الحسنة وبحضور الفنان ماجد المصرى وأحمد شاكر والفنانة فيفى عبدة وغيرهم من النجوم.