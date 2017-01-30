كشفت الفنانة حورية فرغلي أنها ستخضع لعملية جراحية قريبًا لاستئصال الرحم، مشيرة إلى أنها وافقت على فيلم “طلق صناعي” لأنه يعكس ظروفها الخاصة وحلم الأمومة الذي سينتهي قريبًا.

وأكدت حورية فرغلي أن جراحة استئصال الرحم ضرورية للغاية، مشيرة أن هذا المرض ورثته عن جدتها والتي تم استئصال رحمها وهي الـ28 من عمرها، موضحة أن هذا المرض لا علاج له وبدأ في التطور، لذلك ستخضع لعملية الاستئصال في أول إجازة ستحصل عليها من العمل خاصة وأن الطبيب المعالج خائف من انتشاره في جسدها، بحسب تصريحاتها لمجلة لها.

وأضافت حورية فرغلي أنه ينقصها عملية واحدة لأنها كي تتنفس بشكل طبيعي، مشيرة أن الأمر وصل بها بأنها تتنفس من فمها، وتدفع حتى الآن ثمن خطأ طبي لا ذنب لها به.

وأشارت حورية فرغلي أنها تحزن كثيراً عندما يقال أنها تخضع لعمليات تجميلية لأنفها، طالبة من الجميع التوقف عن الحديث حول هذا الأمر، قائلة “أنا لا احتاج لعملية تجميل فقد كنت ملكة جمال مصر”.