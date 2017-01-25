اضطرت الفنانة السعودية داليا مبارك، إلى طرح أغنيتها الجديدة “خذني” عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بعد تسريبها، من كلمات الدكتور راكان بن سياف، وألحان النجم فايز السعيد.

نشرت “داليا” عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام مقطع من الأغنية وعلقت عليه قائلة: “الآن على قناتي يوتيوب بعد ما اتسرب وطلبتوا تسمعونه نزلته لكم”.

وتستعد الفنانة داليا مبارك؛ لأحياء حفل غنائي يوم الأربعاء الموافق الأول من فبراير المقبل، بمشاركة الفنان رابح صقر، في فيستيفال أرينا دبي فيستيفال سيتي، من تنظيم شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وطرحت داليا مؤخرا، فيديو كليب أغنيتها “يا حاسدي”، من كلمات أنور المشيرى، وألحان حمد القطان، وتوزيع عثمان عبود، ومكساج جاسم محمد، والكليب من إخراج بسام الترك.