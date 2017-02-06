نشرت الفنانة السعودية داليا مبارك عبر حسابها الرسمي على موقع سناب شات مقطع فيديو مسجل ظهرت فيه برفقة النجم اليمني فؤاد عبد الواحد أثناء تسجيلهما دويتو غنائي جديد في أحد استوديوهات دبي دون أن يكشفا عن تفاصيل العمل .

يذكر أن الفنانة داليا مبارك طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أغنية “خذني”، من كلمات الدكتور راكان بن سياف، وألحان الفنان فايز السعيد.

يشار إلى أن فؤاد عبد الواحدمنذ أطلق منذ أيام قليلة عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أغنيته الجديدة “أتخيل” وهو يؤديها بصوته على إيقاع العود.

تعاون “عبد الواحد” في هذا العمل الغنائي، مع الشاعر عبدالله بن فيصل بن يزيد، وألحان وتر.