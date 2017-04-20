بدأت دنيا بطمة في شن حرب جديدة على كل منتقديها وكارهيها وكل من يقف ضدّها ورد الصاع صاعين ضد كل من يؤذيها سواء بطريقةٍ مباشرة أم لا.

وعبر حسابها الخاص على تطبيق “سناب شات” عادت النجمة المغربية لتطلق حملة انتقادات شاملة وتفتعل موجة تعليقات مهينة ومشينة ضد أشخاصٍ لم تذكر أسماءهم بشكلٍ جليٍ وواضحٍ فلم نعلم من المقصود من كلامها بالفعل، إنّما شعرنا وكالعادة أنّها كانت تقصد ولو بأسلوبٍ مبطّنٍ عدوّتها اللدود “منى السابر” التي استرجعت أولادها أخيراً وفضحت زوجها السابق “محمد الترك” مؤخراً.

إلى هؤلاء توجّهت فوصفتهم بالضفادع وإلى إحدى السيّدات التي توقّعنا أن تكون المذكورة أعلاه ألقت بكلامها المهين لتنعتها “بملكة جمال الضفادع”، وبعنجهيّةٍ وفوقيّةٍ وتشاوف لا تليق بها أبداً هي التي ستصبح أماً عمّا قريب أكّدت أنها “سيّدة الأسياد” التي تستحق أن تُرفع لها الرايات عند التحدّث عنها وأن تُطلَق لها عبارات التعظيم والتأهيل عند التطرّق إليها، واصفةً من تقصدهم بتصاريحها الأشرس على الإطلاق بـ”حثالة المجتمع” وبـ”حاضنات الشيشة”.

الحرب لن تنتهي داخل عائلة الترك سواء من جهة المتمثّلة بمحمد وزوجته دنيا بطمة أو منى السابر من جهةٍ أخرى، هي حربٌ لا نعلم أبداً من المظلوم فيها ومن الجلّاد طالما أنّ كل طرفٍ من الطرفيْن يدّعي بأنّه الضحيّة والبريء من كل دنسٍ وخطيئة!