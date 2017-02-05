اختار الفنان السعودي راشد الماجد قصيدة جديدة من قصائد ألبوم الشاعر السعودي خالد المريخي الصوتي الجديد، حملت عنوان “هلالية”، وهي قصيدة عاطفية تحمل كلمات مختلفة في وصف الجمال والحب، تم إسناد مهمة تلحينها للملحن السعودي القدير ناصر الصالح، حيث سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة عبر الإذاعات وموقع اليوتيوب.

وإنتهى راشد الماجد من وضع صوته على الأغنية وباتت في إعدادها الأخير ومرحلة “المكس”، والتي كان قد طرحها خالد المريخي بصوته وإلقائه ضمن قصائد ألبومه الجديد “خالد المريخي 2017” من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والذي تضمن 22 قصيدة منها المغناة سابقاً بأصوات النجوم ومنها الجديد الذي يطرحه المريخي لأول مرة.

ويأتي تعاون المريخي مع راشد الماجد في عدد من القصائد المغناة، كان آخرها بعنوان “الاّ هذا” من ألحان الموسيقار السعودي “طلال” وطرحت عبر الإذاعات ووسائل التواصل الإجتماعي.

ومن ألحان الموسيقار “طلال” أيضاً، طرحت أغنية جديدة من كلمات خالد المريخي بصوت الفنانة نوال الكويتية حملت عنوان “البير وغطاه” من توزيع المايسترو البحريني “سيروس”، وقدمتها في الغناء الحي المباشر في حفلها الأخير في مهرجان “فبراير الكويت 2017” أمام الجمهور.

ومن ناحية أخرى، وبعد الإنتهاء من عملية المونتاج للفيديو كليب الوطني الجديد “سيف العدل” الذي يظهر به خالد المريخي في مشاهد من العمل مرتدياً البدلة العسكرية السعودية، خلال تصويره بالتعاون مع الحرس الوطني السعودي، من إخراج مالك العنقري، وغناء الفنان القدير عبد المجيد عبدالله، وألحان الملحن محمد بودلة، حيث سيتم عرضها لأول مرة عبر قنوات مجموعة mbc الإعلامية المختلفة.