كشف الفنان اللبناني راغب علامة عن توتر علاقته بالفنانة الإماراتية أحلام وعدم وجود صداقة بينهما.

وقال راغب علامة ردا على سؤال خلال حواره مع الاعلامي المصري عمرو أديب، في برنامجه “كل يوم جمعة”، المذاع عبر فضائية”ON E، لا يوجد تناغم بيننا إلا في الخلافات، والنجمة أحلام لا تشبة شخصيتي، وأضاف:” أحلام كلمتني في عزاء والدي وهذا كل ما في الأمر ، وكان بينا علاقة صداقة أكثر حميمة قبل عشر سنوات ”

وواصل الفنان اللبناني :” انسحبت من برنامج”Arab idol ” في موسمة الثالث لانني لم اعد اشعر بفرح وبهجة أثناء العمل وأرى أن وجودي في البرنامج هدفه إعطاء الأمل للمواهب وليس لفرض السيطرة والاستحواذ ، مشيراً الى التاثيرات السلبية وتوتر العلاقة بينهما ما استحال معه استكمال البرنامج . واختتم راغب علامة حديثة ضاحكا وقال للإعلامي عمرو أديب:” انت هتورطني النهارده “.