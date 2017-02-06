في أول تفاعل منها مع اندلاع حريق ضخم في مركز الشيخ جابر الأحمد الصباح، غردت المطربة اليمنية بلقيس فتحي مناسبة أهل الكويت في الحادث المأساوي.

وقالت بلقيس في تعليقها على صورة من الحريق الذي طال دار أوبرا الكويت التي يضمها المركز:”خطاكم السوء يا أهل الكويت.. نسأل الله السلامة والله خير حافظ حريق دار الاوبرا”.

وأندلع حريق وصف بالكبير في مركز الشيخ جابر الأحمد بالكويت منذ قرابة الساعتين، و تم السيطرة على الحريق إلا أنه لم تعرف أسبابه بعد.

الحريق اندلع في غرفة المهندسين بدار الأوبرا، واظهرت مقاطع فيديو وصور ألسنة نار ودخان أسود يتصاعد في السماء فوق موقع الأوبرا.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق من دون وقوع إصابات بشرية.

وذكرت الوكالة أنه “فور اندلاع النيران هرع رجال الإدارة العامة للإطفاء إلى موقع الحريق وتولوا عملية إخماده والسيطرة عليه، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية”.

ولم يعلن أي مصدر رسمي عن أسباب الحريق، لكن الوكالة الكويتية ذكرت أن الإدارة العامة للإطفاء فتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحريق.

وأفاد الموقع الإلكتروني للمركز الثقافي أن عرض مسرحية (كاتس) الموسيقية كان من المقرر أن يبدأ يوم الخميس القادم.