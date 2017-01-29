أرسلت الفنانة أحلام رسالة ترحيبية للفنانة شريهان من خلال برنامج اراب ايدول “Arab Idol”، لتقول لها أن الوسط الفني ينتظرها ويرحب بعودتها بشدة.

كما تحدثت الفنانة أحلام عن السبب الذي جعلها لا تخوض تجربة التمثيل حتى الآن، لتقول أن وقتها مشغول للغاية ولا يوجد لديها متسع للتمثيل، إلا إنها ترحب بالفكرة إن كان الدور المعروض عليها رائعاً.

وعن الدور الذي تتمنى أن توديه على الشاشة، قالت أحلام إنها تتمنى أن تؤدي دور رحلة صعود مطربة، فهي لا يمكن أن تمثل دون غناء، لهذا يجب أن يكون الدور المعروض عليها يشمل الغناء.