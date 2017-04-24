حلّت النجمة الإماراتية أحلام ضيفةً برنامج “ليالي الكويت”، حيث تحدثت عن مشاريعهاحلّت النجمة الإماراتية أحلام ضيفةً برنامج “ليالي الكويت”، حيث تحدثت عن مشاريعها ال الغنائيةحلّت النجمة الإماراتية أحلام ضيفةً برنامج “ليالي الكويت”، حيث تحدثت عن مشاريعها ال الجديدة إلى جانب مشاركتها الأخيرة في حفل الأوبرا بالكويت وعدد من الأمور الفنية الأخرى.

ورداً على سؤال حول كونها مثيرةً للجدل أجابت المطربة الخليجية: “انا مو مثيرة للجدل، بس اسمي هو كذلك”.

وتابعت موضحةً: “يعني وحدة مثلاً مغمى عليها من زمان وتبغي تطلع للإعلام تحكي باسمي”.

وأضافت: “ما رد على أي شي ما رح خلي ينالون شرف ردي عليهم بكل تواضع مو بكل غرور”.

الى ذلك قام الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيخاي درعي بالتحرش بأحلام عبر “تويتر”، إلّا انها ردّت بالطريقة الأمثل.