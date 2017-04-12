عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فاجأت الفنانة اللبنانية رولا سعدجمهورها بـ “لوك” جديد حيث قامت بنشر صور جديد لها بلون شعر جديد.

وظهرت سعد في الصورة وقد بلدت لون شعرها من الأشقر الى اللون البنفسجي، وأسدلت غرة كثيفة على جبهتها، مما غير الكثير من ملامحها.

وانهالت التعليقات على الصورة من قبل جمهور رولا سعد الذي اثنوا على إطلالتها الجديدة وتغزلوا بها بكلمات اعجاب كبيرة.

يُذكر أن آخر أعمال رولا سعد كان كليب “كتير بجن عليك”، والأغنية من كلمات نبيل أبوعبدو، ومن ألحان جان صليبا، وإخراج فادي حداد.

