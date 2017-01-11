عبرت الفنانة رويدا عطية عن استيائها من إحدى المذيعات التي يبدو أنها تحدثت عنها بطريقة سلبية وفق ما تبين من تعليقات رويدا في صفحتها على احد مواقع التواصل الاجتماعي حيث قالت:

“مشكله بس حماله شنط تنعطى فرصه وتصير مذيعه وتفكر حالها ام العريف وتعيش حاله انها وفاء الكيلاني ع غفله وشتان بين الثريا والثرى

وماذا اقول عن بعض المذيعات السخيفات يعني اذا انتي شقوره بتفكري حالك فرفوره وانت شبه النافوره لا وبتجيب سيرتي هالشطوره طب قديشك مني مقهوره

لانو عندي تجربه مع بعض الصوحيفين المرتزقه عالسريع بعطي درس في الادب،وعندي سوابق وبيعرفو حالون،وقد اعذر من انذر”.

إشارة إلى أن عطية كانت أطلقت أغنية ديو خطيبها الفنان إسماعيل مناسترلي بعنوان “غاروا منك” وتستعد لإطلاق أغنية جديدة في عيد الحب.