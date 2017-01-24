كشف أحد حضور حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش في تصريح خاص ل”كلام الناس”عن موقف جديد للفنانة أصالة تسبب في اثارة عاصفة من الجدل بين النجوم ،حيث اعتلت أصالة الاستيدج وبعد تقديم التهنئة للعروسين عمرو وكندة ،قالت إنها تزوجت طارق العريان ،وكندة تزوجت من عمرو يوسف وأنها يمكن أن تقول أن سورية سيطرت على مصر بفناناتها المتزوجات من مصريين، لكن كلام أصالة لم يعجب الحضور، وبدت حالة تذمر بين صفوفهم رافضين هذا التصريح ، ومن بينهم الفنان أحمد رزق الذي رد على أصالة قائلا إننا شعب ليس له “كتالوج”، ولا أحد يعرف كيف يسيطر عليه؟ولكن أصالة أشارت إلي أنها تقول ذلك على سبيل الدعابة ،وتم احتواء الموقف .