أكد النجم اللبناني زياد برجي أن دعمه الدائم للفنان المغربي سعد لمجرد عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ناتج عن الصداقة الحقيقية التي تجمع بينهما.

وأشار خلال استضافته في برنامج “الحلقة الأخيرة” إلى أنه لا يمكن التشكيك في نواياه الكامنة خلف دعمه لسعد قائلاً: “عيب الواحد يوقف جنب صاحبو ويكون وفي معه؟”.

ولفت برجي خلال حديثه أيضًا إلى أن “سعد إنسان طيب وهو على يقين بأنه بريء ولكنه يمر في محنة باذن الله سوف تنتهي قريبا”.

وتابع متسائلا: “برأيكم هل سيدفع سعد ثمن الاتهام بتلك الجريمة بالطريقة نفسها لو كان إنسانا عاديا؟”، مشيراً الى انه اذا ثبتت التهمة عليه فليحاكم إلا انه سيدفع ثمناً غالياً إذا كان مظلوماً.