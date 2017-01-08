أجابت الفنانة الكويتية شمس على سؤال أحد متابعينها بخصوص عدم ظهور زوجها معها على وسائل التواصل الاجتماعي أو بالإعلام.

قالت شمس من خلال فيديو مسجل نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع سناب شات: “زوجي شخصية مهمة vip صعب يطلع معاي بالإعلام يعني أنا ما برضى اطلعه معي.. عيب بعدين أنا مرتوه هو مو زوج الست بشرفكن بعدين ترضون أني أكشف عن اسمه وعنوانه على وسائل التواصل الاجتماعي وهو شخصية معروفة على مستوى الوطن العربي ويدخل واحد معفن أو واحدة مريضة ويتكلمون عنه بطريقة مسيئة مثل ما يفعلون بزوج أحلام مبارك الهاجري أو زوج بلقيس سلطان أو زوج مريم حسين فيصل الفيصل يا حرام قديش يتكلمون ويكتبون عليهم لا أرضى أن أضع زوجي بهيك موقف وهو شخص مكرمني وابن شيوخ وإنسان محترم.

وتابعت قائلة أنا وهو انفصالنا باتفاق وممكن نرجع لبعض حتى لو ردينا أو اتزوجت شخص ثاني بعمري ما أقول من هو لأننا للأسف في مجتمع متخلف يهين الرجل الذي يتزوج فنانة”.

سلمت شمس مؤخرا ماستر ألبومها الغنائي الجديد “شقيت ثوبي 2017” لشركة الإنتاج استعدادا لطرحه في الأسواق وعبر المتاجر الإلكترونية.