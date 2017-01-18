حل الإعلامي السعودي بدر أل زيدان، ضيفا في برنامج “أنت on line” مع الإعلامي وسام بريدي، الذي يعرض عبر شاشة قناة دبي الفضائية.

كشف “بدر” عن سبب توقفه من التغريد عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر لمدة سنتين وقال: “أنا كنت بالسجن بسبب الاشتباه في تغريدة بأنها مسيئة أنا نشرتها ، وهي الحمد الله لم تكن أخلاقية، تم استدعائي وقعدت فترة بالسجن ثم تمت إحالتي إلى المحكمة ورأى القاضي بأن قضيتي ليس فيها إدانة، ولكن القضاء السعودي بحكمته قضى من الأفضل أن أتوقف عن النشر على حسابي الشخصي تويتر لمدة سنتين، عليهم القرار وأنا نفذت الحكم، وهذه أول مرة أصرح فيه وأنا لم أبوح للناس بهذا الشيئ لأن ذلك قد يسيئ الى مسيرتي الإعلامية”.