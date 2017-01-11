قرر الفنان المغربي سعد لمجرد التخلي بشكل نهائي عن مدير أعماله رضا البرادعي وفك ارتباطه العملي به نهائيًا.

وأشار موقع “شوف تي في” إلى أن هذا القرار جاء بناء على طلب من والدته الفنانة المغربية نزهة الركراكي التي حملت المسؤولية في وقت سابق لما حصل لابنها لمدير أعماله الذي كان من المفروض أن يرافقه في جميع خطواته.

من جهة ثانية، تناقلت صفحات “انستغرام” التابعة لجمهور “لمجرد” تأكيد وكيل أعمال لمجرد، كريم أبي ياغي، إن كل ما قيل ويقال حول موعد المحاكمة غير صحيح إذ لم تؤجّل الجلسة كما زعم البعض، وجلّ ما في الأمر أنّ المحكمة المختصّة لم تحدّد بعد موعداً للجلسة، وهو ما زال ينتظر قرار المحكمة حيال ذلك لإعلان تاريخ الجلسة، مؤكداً أنّه بالفعل ستتم المواجهة بين لمجرد والفتاة الفرنسية المدّعية ضده.