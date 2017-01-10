تواصل الفنانة السورية سوزان نجم الدين، تصوير مشاهدها في المسلسل السوري “شوق”، والذي ستشارك به خلال رمضان المقبل.

ظهرت “نجم الدين” بصورة من الكواليس وهي ترتدي الحجاب، داخل إحدى المدارس، وكانت برفقة الفنانة لينا حورانه، ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق العديد من المشاهدين عليها، مؤكدين أن الحجاب يليق بها ويجعلها تبدو أصغر سنًا.

يذكر أن مسلسل “شوق”، من تأليف حازم سليمان وإخراج رشا شربتجي، ويشارك سوزان في بطولته نخبة من ألمع نجوم سوريا ولبنان منهم النجمة منى واصف، ونسرين طافش، ووفاء موصللي،والنجم اللبناني زياد برجي وغيرهم.