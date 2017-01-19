كشفت الفنانة سيرين عبد النور أنها ستعود إلى الدراما وتحديداً إلى الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل قناديل العشاق، من إخراج سيف الدين سبيعي، وبطولة قيس الشيخ نجيب.

وقالت عبد النور في حديث لبرنامج ET بالعربي، أن العقد لم يوقّع بعد حتى الان، في إنتظار بعض التعديلات التي طلبتها في الشخصية، التي تجسدها.

كما وعدت جمهورها بتقديم شخصية مليئة بالجرأة، وقد يكون لها دور غنائي في المسلسل.

يُذكر أن عبد النور كانت قد نفت وجود أي خلافات بينها وبين الممثل يوسف الخال، وقالت: “ابداً ما في خلاف بيناتنا وشكراً لمحبتك”.