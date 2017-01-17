تطلّ النجمة اللبنانية سيرين عبد النور على الجمهور ومحبّيها بحملة دعائية ضخمة لماركة “ريد تاغ” لربيع وصيف 2017 حيث عقدت جلسة تصويرية خاصة بذلك في بيروت خلال الأيام القريبة الماضية.

كاميرا “ET بالعربي” رافقت سيرين في كواليس التصوير أمام عدسة المصوّر اللبناني محمد سيف فكشف البرنامج للجمهور لقطات خاصة وحصرية ظهرت بها سيرين كما لم يشاهدها أحد من قبل.

حملة سيرين عبد النور مع “ريد تاغ” الجديدة لا تعتبر الأولى بينها بين الماركة الرائدة عالمياً والتي تمثل سيرين وجهها الإعلاني في الشرق الأوسط وآسيا حيث تم تجديد التعاقد بينهما للسنة الثانية على التوالي وتصوير فيديو دعائي خاص تحت إدارة المخرجة اللبنانية آنجي الجمّال سيتم عرضه بالتزامن مع طرح الحملة في شهر آذار/مارس المقبل.

خلال لقائها مع “ET بالعربي” لم تؤكد سيرين عبد النور بعد عودتها بعمل درامي جديد وذلك ردّاً على سؤال حول سرّ الصورة التي جمعتها بالممثل السوري قيس الشيخ نجيب والمخرج سيف الدين السبيعي وإكتفت برسم إبتسامة عريضة على وجهها أثارت بها تساؤلات الجمهور وحماس محبّيها في مختلف الدّول العربية.

كل الأنظار تتّجه اليوم نحو سيرين عبد النور، فهل تعود نجمة الدراما العربية الأولى إلى الشاشة الصغيرة خلال السباق الرمضاني المنتظر وتفاجئ الجميع بعمل جديد؟