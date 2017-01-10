عبر أحد متابعي الفنانة سيرين عبد النور عن أمنيته بمشاهدتها بعمل جديد مع الممثل يوسف الخال، مشيراً إلى أن هذه الأمنية قد تتحقق في حال زوال الخلافات بينهما.

وردت الفنانة سيرين عبد النور نافية وجود أي خلافات بينها وبين الممثل يوسف الخال وقالت:” ابداً ما في خلاف بيناتنا وشكراً لمحبتك”.

واكتفت سيرين بالرد على الجزء المتعلق بوجود خلاف مع الخال ولكنها لم تعلق على موضوع تعاونها معه مجدداً في عمل درامي جديد.

وتجدر الاشارة إلى أن اعادة عرض مسلسل “سارة” هو أحد أبرز الأسباب التي اعادت إلى الواجهة ثنائية يوسف الخال وسيرين عبد النور.