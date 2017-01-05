قالت الفنانة سيرين عبد النور “أنا إنسانة بسيطة جداً، متفائلة وأكره الحزن، وأحب المحيطين بي بشدة وأتمنى لهم جميعاً الخير الكثير، وأشعر بسعادة لنجاح أي فنان، وكما يقولون في مصر عشرية لأقصى درجة”.

وأشارت عبد النور الى أن “هناك أمنيات كثيرة، لوطننا العربي أتمنى السلام وإنتهاء الحروب التي عانت منها معظم شعوبنا العربية بوجه عام وعانيت أنا منها بوجه خاص، فقد ولدت في ظل الحروب السيئة، ولهذا أكرهها جدا وأتمنى ذهابها بلا رجعة، وأحلم بالخير الوفير لكل عائلتي وأحبائي واصدقائي”.