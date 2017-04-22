انتهت الممثلة شجون الهاجري قبل أيام من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل كان في كل مكان، مع الممثلة سعاد عبد الله.

وقالت الهاجري إنها لا تزال تواصل التحرك أمام الكاميرا لتصوير ما تبقى لها من مشاهد فيمسلسل اليوم الأسودالذي نسج قصته المؤلففهد العليوةويُخرجهأحمد المقلة، تمهيداً لعرضه إلى جانب العمل الأول في الموسم الرمضاني المقبل.

وأضاف: “من حسن حظي أنني أشارك هذا العام في عملين دراميين رائعين جداً، إلى جانب تقديمي برنامج مسابقات منوعاً طوال شهر رمضان، أجسد في مسلسل اليوم الأسود شخصية متعددة الأطوار، إذ تحتوي على أكثر من نقلة على مدار مسارها الدرامي، فسيراني المشاهدون تارة تلك الفتاة الهادئة، وتارة أخرى (شيطونة) ومشاغبة، وتارة ثالثة أكون الفتاة التي لا تسمح أو ترضى لأي شخص بأن يقترب من أملاكها بتاتاً”.

كما تطرقت الهاجري إلى الدور الذي ستطلّ به رمضانياً في مسلسل كان في كل مكان، قائلة: “العمل من تأليفهبة مشاري حمادةومن إخراج ثلاثة مخرجين رائعين هم المخرج البحرينيمحمد القفاصوالمخرج الكويتيعيسى ذيابوالمخرج الأردنيسائد بشير الهواري، حيث إن كل واحد منهم يتولّى إخراج قصة معينة، إذ يتضمن العمل أكثر من قصة منفصلة، وكل منها قد تمتد إلى حلقتين أو أكثر بحسب ما يتطلب نسيجها الدرامي، ومشاركتي به تأتي من خلال قصة تحمل عنوان (خيانة أغسطس) بمشاركة سعاد عبد الله”.

وأشارت الى أن “العمل مع سعاد عبد الله متعة لا حدود لها، وكل من شاركها في مسلسل ما لا بد أنه يعرف تماماً ما أقصد”.