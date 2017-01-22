نوع من التشويق نشرت النجمة الاماراتيه شمه حمدان فيديو لها بصحبة الملحن راكان
وهي تغني جزء من العمل الذي سيجمعها بالشاعر الكبير عبداللطيف آل الشيخ والذي يحمل
إسم ” نحن هنا ” ، وقد سألت شمه حمدان جمهورها عبر الإنستقرام : متى تبغونها وتقصد
بذلك العمل الذي بات جاهزاً ويتم الآن إختيار الوقت المناسب لطرحه ، الجدير بالذكر أن
شمه حمدان سبق وطرحت قبل شهرين أغنية ” معجبه ” من كلمات الشاعر احمد الصانع
وحققت نجاحاً منقطع النظير .
كما يتميز الشاعر عبداللطيف آل الشيخ بتقديمه القصيده ذات المفرده السهله والدارجه
والذي أصبح يتنافس عليها جميع الفنانين في الخليج والوطن العربي .