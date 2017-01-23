تعاقدت الفنانة شمس على المشاركة فى بطولة مسلسل “طاقة القدر” بطولة النجم حمادة هلال ويسرا اللوزى، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضانى المقبل، حيث تبدأ تصوير مشاهدها الأسبوع المقبل.

وكانت شمس اعتذرت عن تجسيدها للدور، لكن قرر صناع العمل الاستعانة بها ضمن الأحداث، خصوصا أن شمس هى الأجدر بالشخصية من وجهة نظر المخرج محمد مصطفى.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة شمس الدرامية مسلسل “حب لايموت” وشارك فى بطولته محمد رياض، وإيمان العاصى، وأحمد راتب، أحمد صلاح حسنى، وحنان مطاوع، وآخرون، تأليف أحمد صبحى، إخراج محمد النقلى.

يذكر أن الفنان حمادة هلال بدأ تصوير أحداث مسلسله “طاقة القدر”، السبت الماضى بحضور عدد من الفنانين المشاركين، والمسلسل يشارك فى بطولة حلقاته كل من يسرا اللوزى وسهرالصايغ وإيهاب فهمى ونرمين زعزع ومى القاضى وإدوارد وحجاج عبد العظيم، حنان سليمان، حنان يوسف، إلهام عبد البديع، ناصرسيف، وجميل برسوم، وحمادة بركات من تأليف احمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد مصطفى، وإنتاج صادق الصباح.