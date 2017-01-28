وقعت النجمة شيرين عبدالوهاب بأزمة جديدة في برنامج “شيري استديو” من خلال تعليقها على سمنة ضيفتها الفنانة شيماء سيف التي قلدت بدوها الإعلامية وفاء الكيلاني.

هاجم الجمهور شيرين بعد فقرة تقليد الكيلاني، وأعيد نشر المقطع مع توجيه عبارات عتاب لشيرين التي لا يزال مجموعة كبيرة من الجمهور مقهورين من سخريتها على النجم المصري عمرو دياب واليسا خلال حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش.

وخلال الحلقة تحدثت شيرين عن سمنة شيماء، موجهة كلامها بطريقة ساخرة من رقصها في النادي، وعلقت عليها بسؤال: “ما فيش مجنون في حياتك”، لترد عليها “كفاية لما حط راسي على كتفك أحس بأمان وخير”، في إشارة منها إلى وزنها الزائد، الامر الذي اعتبره بعض الجمهور أنه سخرية من سيف.