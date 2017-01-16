ردت الفنانة البحرينية شيلاء سبت عبر حسابها الشخصي على موقع سناب شات من خلال فيديو مسجل على سؤال أحد متابعينها حول رأيها بالرجال وموقفها من الزواج.

وقالت شيلاء “ما حدا يشتريني لا رجل أعمال ولا غيره وبالنسبة لي الرجل أن يكون رجل بتصرفاته وأخلاقه مو رجل أعمال وفلوس ما بيعنيني وعندما اتزوج ما راح أقول شوفو شو عملي وشو اشترالي”.

وعن سبب عدم الإفصاح عن عمرها الحقيقي قالت شيلاء “ما أحب أقول مواليدي اولا عشان الجمهور إذا أنا عملت دور صغيرة عشان مايقلولي سوت دور أكبر من عمرها بس بحب أطمنكم أنا صغيرة “.

وتصور حاليا الفنانة شيلاء سبت مشاهدها في المسلسل التلفزيوني الجديد ” كالوس” من تأليف علي الدوحان وإخراج محمد عبد العزيز الطوالة.