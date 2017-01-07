خضعت الفنانة البحرينية شيماء سبت، لعملية جراحية “نحت الجسم” في مستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة والتجميل في مدينة دبي الإماراتية.

وشاركت “شيماء” جمهورها فور خروجها من العملية عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” بمقطع فيديو مسجل ظهرت فيه وهي مستلقية على السرير داخل غرفة في المستشفى وقالت: “اليوم عملية كنتوري أنا خايفة مارح كذب عليكم، ولكن الميزة الممتازة في المستشفى الأمريكي للجراحة والتجميل بدبي هو يوجد تقنية تسيطر على الألم بعد العمل الجراحي”.

وعلقت “شيماء” على الفيديو قائلة: “في عصر الكنتور هناك عدد كبير من أشكال الكنتور سواء بالمكياج أو الشكل وآخر ما توصل إليه علم طب التجميل كنتور الجسم ادعولي بالسلامة في مستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة والتجميل بدبي”.

وأضافت صورة أخرى ظهرت برفقة النجمة سودابة خليفة وعلقت: “حبيبتي الفنانة البحرينية سودابة خليفة شكرا وجزاج الله خير على وقفتك الحلوة معاي وما رح أنساها لك يالغالية”.