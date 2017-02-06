عبرت الفنانة البحرينية شيماء سبت عن دعمها للمتسابق البحريني أحمد سعيد الذي تأهل للمرحلة النهائية في برنامج المواهب التمثيلية ” أراب كاستينغ ” كما طالبت جمهورها التصويت له .

نشرت شيماء عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام صورة أحمد وعلقت قائلة ” اللي يحب البحرين وأهلها ارجو منكم دعم ابن البحرين أحمد سعيد تأهل للمرحلة النهائية من برنامج أراب كاستينغ على قناة أبو ظبي الفضائية هذا الخميس البرايم الفاينل ولد البحرين والوحيد اللي مثل البحرين في تاريخ البرنامج وعنده موهبة حقيقية فعلا نافست المواهب العربية ” .

ويسدل الستار يوم الخميس المقبل الموافق 9 فبراير الجاري عن الموسم الثاني من برنامج “أراب كاستينغ” الذي يعرض عبر شاشة قناة أبو ظبي الفضائية مع إعلان اسم الفائز لتتفرغ لجنة التحكيم المؤلفة من الفنانة المصرية غادة عبد الرازق والنجمين السوريبن قصي خولي وباسل خياط والفنان الكويتي طارق العلي لأعمالهما الرمضانية التي بدأوا التحضير لها حاليا” .