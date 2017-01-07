نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام” فيديو لهديّة تلقّتها من أحد صالونات التجميل.

وزُيّن مدخل المنزل وداخله، بالورود والأوراق الحمراء، إضافةً إلى الشموع، التي أضفت جوّاً رومانسياً على الغرفة.

أمّا الهدية فكانت عبارة عن حمام مغربي مع مستلزماته ومستحضرات التجميل، وهي عبارة عن كريمات وعطور وصابون.

وعلّقت أحلام على الفيديو: “اليوم نوروني في بيتي صالون ريان.. شكرًا على الخدمات الخاصة والحلوة…”

وكانت بعض المواقع الإلكترونية أكّدت أنّ هذه الهديّة من زوج الفنّانة، مبارك الهاجري، إلّا أنّ أحلام لم تؤكّد أو تنفي ذلك.