استقبل الفنان السعودي فايز المالكي في برنامجه “في بيتنا ضيف” على شاشة تلفزيون ”

دبي” الفنانة صمود، وتناول معها موضوع “المرأة وتحدياتها”.

ففي غمار التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية الواسعة التي يشهدها العالم العربي، يتساءل المالكي عن واقع المرأة العربية والتحديات التي تواجهها، هل تعيش المرأة العربية في ظل التطورات والتقدم؟ أم هي مظلة تحتضن كل نقاط القوة لتكون المحور الأهم، والطموح الأكبر لتخطي كل تحد؟ “درية” خالة فايز تمارس التفكير الشرقي التقليدي على بناتها. فهل يشهد منزلها ثورة نسائية؟ وماذا سيكون رأي ضيفة الحلقة؟ وهل ستلتفت أسرة الخالة الى نصائحها بعد سرد قصتها؟ فهي شابة في عمر الزهور كونت قاعدة جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن شدة اعجابهم بإنجازاتها، أطلق “الفانز” على أنفسهم لقب “الشعب الصمودي”، لانها عصامية، تغلبت على تفكير اسرتها التقليدي لتدخل عالم التمثيل، ثم واجهت تحديات المهنة واستثمرت نجاحها ومن أجرها الفني اصبحت سيدة أعمال، فهل ستقدر بعد كل تلك الانجازات على تغيير طريقة تفكير الخالة درية؟ هل سيساعدها فايز في محاولتها؟” أم ستفشل كل المساعي وستكتب الصحافة خبر اعتزالها كما صرحت في الحلقة؟