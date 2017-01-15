يستعد الفنان الكويتي عبد الله الرويشد لإحياء حفل غنائي، بمشاركة النجم السعودي أصيل أبو بكر يوم الخميس الموافق 26 يناير الجاري، في مركز “جابر الأحمد الثقافي” ضمن فعاليات مهرجان “هلا فبراير” بدولة الكويت.

تنطلق خلال أيام فعاليات “مهرجان هلا فبراير الكويت 2017” في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي افتتحه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.

وتبلغ عدد حفلات “مهرجان فبراير الكويت” التي ستبدأ يوم 26 يناير الجاري 6 حفلات، بمعدل حفلين كل أسبوع (يومي الخميس والجمعة)، على أن يضم كل حفل مطربين اثنين، وسيحيي الحفل الأخير المطرب السعودي راشد الماجد، بعد غياب دام سنوات عن حفلات المهرجان خاصة، والحفلات الجماهيرية في الكويت عامة.

وسيشارك في “هلا فبراير الكويت 2017” 11 مطربا ومطربة هم: “محمد عبده، وعبد الله الرويشد، وراشد الماجد، ورابح صقر، وماجد المهندس، وأصيل أبو بكر سالم، ونوال الكويتية، وأصالة نصري، وأنغام، وشيرين عبد الوهاب”.