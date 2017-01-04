طرح الفنان والملحن السعودي عبد العزيز المعنى، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، أغنيته الجديدة والمنفردة تحت عنوان “صدمة غيابك” من ألحانه وكلمات محمد الغرير وتوزيع ياسر الماجد.

ونشر “المعنى” عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات القصيرة والصور “انستجرام” البوستر الدعائي للأغنية وعلق قائلا: “بوستر أغنية صدمة غيابك من تصوير المبدع الكويتي أحمد الحربي كل الشكر والتقدير أخي الكريم”.

وحققت الأغنية مشاهدات كثيرة على موقع “يوتيوب” منذ لحظة نشرها وتناقلتها المواقع الإكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنان عبد العزيز المعنى أطلق خلال العام الماضي عبر “يوتيوب” والمتاجر الإلكترونية أغنية “كل الحكاية” من كلمات الشاعر يم وألحان عبد القادر الهدهود وتوزيع أحمد أسدي.