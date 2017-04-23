أثارت الفنانة أميرة محمد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لقاء تلفزيوني قالت فيه إنها ترتدي عقدا بقيمة 20 مليون ريال سعودي لمجوهرات الزين ، الأمر الذي قوبل باستغراب شديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي،لدرجة اتهام البعض لها بالكذب، وذلك لأن اللقاء جاء على هامش إحدى المناسبات في البحرين ،ولم تكن في السعودية الأمر الذي لم يكن يفترض من أميرة أن تذكر قيمة العقد بالريال السعودي ، وعلل الكثير أن سبب حديثها عن قيمة العقد لزيادة أسهمها في الشارع السعودي واعطاء صوره ذهنيا بأنها مطلوبة لماركات عالمية .