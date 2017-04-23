نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام” مجموعة من الفيديوهات والصور، لتجربتها الأخيرة والإستثنائية في النمسا.

وظهرت الفارس، بغطاءٍ للشعر، وهي تكتشف عملية وهمية لتركيب وصناعة القوقعة الالكترونية، وكيفية تركيبها في الأذن الداخلية.

وعلى الفور، انهالت عليها التعليقات، التي اعتبرت أنّ مهنة “الدكتورة” تليق بها، فيما دعاها أحد المتابعين الى اعتماد الحجاب، إذ أنّ غطاء الرأس يليق بها.

وعلّقت علا على الصورة، وكتبت: “ما الحياة إلا فرصة؛ اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. سعدت كثيرا في قضاء ايّام في تعلم ومعرفة كل ما هو جديد في مجال القوقعة الالكترونية من صناعتها الى تركيبها.. وكيف تتشكل الإذن وكيف تستقبل أدمغتنا الأصوات من حولنا… ايّام كانت حبلى بالمعلومات والتكنولوجيا والتطور والمعرفة والتعلم على يد خبراء ومتخصصين رائعين… حقا انا محظوظة..”