في واحدة من أهم وأنجح الحفلات على مستوى العالم العربى، أحيا النجم العربى عمرو دياب والنجمة مريام فارس والنجم الأردنى جعفر، سهرة عيد رأس السنة فى صالة أرينا دبى بحضور مكثف وضخم لأهم الإعلاميين العرب وغفير من الجماهير.

جاء الحفل ليكون الأكثر تنظيما على كل الأصعدة، فمن الدخول والخروج للجمهور، إلى توفير البطاقات لثلاث فئات، كى يتسنى الحضور لأى شخص مهما كان مستواه المادى، إلى جميع الأمور الفنية من ديكور وإضاءة وصوت، لتخرج الحفلة خالية من أية شائبة بشهادة الجميع.

قدم الحفل الإعلامى نيشان، وحضره نخبة من الإعلاميين العرب فى مقدمتهم الإعلامى خالد الشاعر والإعلامية علا الفارس، مع النجمة السورية نسرين طافش، وكوكبة من النجوم فى مجالى الصحافة والفن.

قال السيد عمر الدهمانى، متعهد الحفل: “الحفل مثّل دبى بوجهها الحضارى، لذا جاء كأنجح حفل فنى ليس على صعيد الإمارات العربية المتحدة وحسب، بل على صعيد البلدان العربية كلها، حتى خلا من كل شائبة، تنظيمية أو فنية أو ما شابه ذلك”.