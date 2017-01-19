أطلت نجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر في آخر إطلالاتها بفستان فضي اللون لفت الأنظار إليها، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي ربطوا بين فستانها وفستان زفاف الممثلة السورية كندة علوش.

حيث اعتبر رواد السوشال ميديا أن هناك شبها كبيرا بين الفستانين من حيث التصميم واللون وأيضاً نوعية القماش، إلا أن كيندال ظهرت بالفستان في مناسبة عادية فيما ارتدته علوش في حفل زفافها كفستان زفاف.

واللافت بالأمر أن ظهور النجمتين جاء في اليوم نفسه، فكيندال ارتدت الفستان في تصوير فيلم Ocean’s Eight، الذي حضرته مع شقيقتها كيم، وحفل زفاف كندة ويوسف أقيم، الإثنين الماضي.