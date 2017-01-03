استعاد المطرب العراقي كاظم الساهر ذكرى إصداره ألبوم “حبيبتي والمطر” والذي أطلقه في الثاني من يناير 1999.

كاظم نشر صورة لغلاف الألبوم عبر حسابه الموثق بموقع فيس بوك مع تعليق:”قبل 18عام في مثل هذا اليوم، تم إصدار البوم «حبيبتي و المطر»”.

وتفاعل محبي القيصر بكثافة مع منشوره مستعيدا كلمات الأغنية التي تناسب الشتاء وسقوط الامطار، واكد بعضهم أنه لا يزال يستمع لأغاني ذاك الألبوم بذات الدهشة.

وأطلق الساهر. مؤخرا أحدث ألبوماته الغنائية والذي جاء بعد توقف عن إصدار الألبوم أن استمر لخمسة أعوام، وحمل الألبوم الجديد عنوان “كتاب الحب”.