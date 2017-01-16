أثارت صورة مشتركة Arab Idol كاميليا ورد مع النجم عاصي الحلاني جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب حرب المنافسة الجزائرية ضد النجمة الاماراتية أحلام اثر خروجها من برنامج المواهب.

ونشرت ورد صورة مع الحلاني في استديو الموزع الموسيقي اللبناني طونى سابا، ما اثار تساؤلات حول ما يجمعهما، قبل أن يؤكد الحلاني أن اللقاء كان مجرد مصادفة ومن دون سابق معرفة بكاميليا.

وأعلنت الجزائرية الشابة بدء التحضيرات للعمل الغنائي الأول لها، قائلةً: “أتفقت أنا والاستاذ أيمن بمباركة الاستاذ الغامدي ، على أختيار اغنية ستكون مفاجئة أن شاء الله وسنبدأ العمل عليها قريباً”.

يذكر أن كاميليا ورد شنت هجومًا عنيفًا على أحلام بعد خروجها من برنامج أراب أيدول، وفجّرت غضبها على الـ”سوشيال ميديا”، عقب خروجها من البرنامج.