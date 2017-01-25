لازالت متسابقة برنامج Arab Idol كاميليا ورد تهاجم المطربة الإماراتية أحلام عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أن كانت سببا في خروجها من البرنامج.

وآخر ما كتبته كاميليا أنها رفضت المشاركة في الحلقة النهائية من البرنامج، لأنها لن تعطي أحلام شرف لقائها مرة ثانية، فنشرت كاميليا صورة عبر حسابها في موقع Instagram لما كتبته في موقع Twitter وعلقت عليها بأنها لن تمنح أحلام هذا الشرف.

وكتبت: “أحلام لن أمنحك شرف لقائي مرة تانية كل الاحترام لـ نانسي عجرم حسن الشافعي علي رأسهم الملك وائل كفوري، كل المحبة والتقدير مني للأستاذ المنتج حسين جابر واليكس تعرفوا معزتكم ومحبتكم عندي. ما انسي الرائعة ريبيكا تامارا وليد ميشال جو بحبكم قد السما”.

وبدأت مهاجمة كاميليا لأحلام بعد خروجها من البرنامج بسبب اختيار أحلام للمتسابق مهند حسين بدلاً منها، بالإضافة إلى تغيير أحلام لقوانين البرنامج لتختار نادين الخطيب لتنضم من جديد بعد خروجها.

وكتبت كاميليا العديد من التغريدات على حسابها الرسمي على موقع Twitter تهاجم أحلام وأنها لن تترك حقها.

وكانت أولى تغريداتها: “كل اللجنة وبرنامج arabidol والmbc علي رأسي أما المسماة بالملكة أحلام لن أسامحها وأنا لا أتهدد الإمبراطورة.. كاميليا ورد كاميليا ورد”.

أما التغريدة الثانية كانت :”أنا اللي قهرت الملكة أحلام اسمي الإمبراطورة كاميليا ورد”.