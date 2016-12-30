اشتعلت الحرب بين النجمة الإماراتية أحلام، ومشتركة أراب أيدول الجزائرية كاميليا ورد، حتى وصلت إلى حد الشتائم من جانب «كاميليا» التي انتهى مشوارها بالبرنامج بعد سلسلة عنيفة من انتقادات «أحلام».

وبعد تغريدات حادة لأكثر من مرة من جانب «كاميليا» التي اعتبرت أن أحلام أنهت حلمها بالبرنامج، قامت الفنانة أحلام بحظرها عن صفحتها الخاصة على “توتير”.

رد فعل «كاميليا» على الحظر، تمثل عبر عدة تغريدات إضافية أطلقتها، وواصلت من خلالها شتمها أحلام معتبرة أنها تخاف منها على زوجها، ومؤكدة أنها تتابع تغريداتها وكل ما تكتبه عنها عبر حساب زوجها مبارك الهاجري.

وغردت كاميليا: «عاملتيلي حظر يا ملكة البقر يا مريضة نفسيًا لأنك مش حتقدري تردي عليّ عاملتيلي حظر».

وكتبت في تغريدة ثانية: «لو كانت ملكة عن جد مو تعمل حظر وبعدين تصير ترد. لأنو بتعرف أني الوحيدة لي بقدر أبهدلها لأني بالأصل بنت ملوك».

وأضافت في تغريدة ثالثة: «لاهي متابعني من حساب جوزها. خايفة عليه يطير من إيداها للامبرطورة لي عرفتها معنى كلمة ملكة».

وتابعت في تغريدة رابعة: «خافت أكمل مشان هيك عملت حظر. مبارك الهاجري وصللها أنو حكمل القصة مباشر . ادا لساتها حاطة راسها براس تاج راسها».

ثم أضافت في تغريدة توجهت من خلالها مباشرة إلى أحلام مهددة: «تتذكري بعد إعلان نتائج حلقة التصويت بعثتيلي حارسك الشخصي مشان يتأكد من الصفحات لي تسبك بإسمي ولما صرت أصرخ أجاني جوزك . اكمل؟».