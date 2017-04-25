كشفت الفنانة السورية كندة علوش عن سعادتها في حياتها الزوجية الجديدة مع النجم المصري عمرو يوسف، مؤكدة انها لم تتأثر بكل الانتقادات التي طالت فستان زفافها.

وأكدت في لقاء مع برنامج Et بالعربي انه تم تسريب العديد من الصور من الحفل في القاهرة، ولم يظهر شكل الفستان بشكله الصحيح بسبب سوء الإضاءة، فظهر على أنه قديم ولا يناسبها.

وأشارت الى ان فستانها صمم بشكل خاص لها من قبل المصمم حسن إدريس، نافية بذلك أن يكون فستان جدتها كما قيل حينها من قبل بعض المنتقدين.