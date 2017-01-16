حلت الإعلامية لجين عمران ضيفة على مركز راشد لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كان في استقبالها السيدة مريم عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز وعدد من مسؤوليه، إلى جانب مجموعة من طلبة المركز الذين رحبوا بالإعلامية لجين عمران بمجموعة من العروض التراثية الراقصة التي قدمها أعضاء فرقة نجوم راشد الاستعراضية.

وعبرت الاعلامية لجين عمران عن سعادتها بهذه الزيارة،وقالت: “تعودت على زيارة أبناء مركز راشد لذوي الاحتياجات الخاصة بين الفترة والأخرى، حيث أجد في لقائهم سعادة لا توصف، خاصة وأنني أتعرف من خلالها على ابداعاتهم، وامكانياتهم والمس قدرتهم على التحدي ومواجهة تحديات الإعاقة”. وأضافت: “أتوجه بالشكر الجزيل إلى مركز راشد للمعاقين وجميع القائمين عليه وفي مقدمتهم السيدة مريم عثمان، على استقبالهم لنا، ومنحنا الفرصة لقضاء أوقات جميلة مع أبناء المركز الذين حرصت على مشاركتهم أنشطتهم الداعمة لمبادرة “بنك الامارات للطعام” التي اطلقها صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ومشاركتهم في المبادرة بلا شك يدل على طيب وأصل طلبة مركز راشد للمعاقين”.