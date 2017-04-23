استقبلت الإعلامية السعودية لجين عمران فريق عمل تطبيق “سناب شات” العالمي، في منزلها في دبي.

وحرصت الإعلامية المتألقة على دعوة الفريق الى منزلها للعشاء، خصوصاً أنّ هذه هي الزيارة الأولى لهم الى دبي.

في هذا السياق، كشفت لجين، عبر مجموعة من الفيديوهات على حسابها الرسمي على التطبيق، أنّ الفريق جهّز لها مفاجأة استثنائية، وهي فيلتر خاص بها.

وأعلنت أنّ “أعضاء الفريق قالوا لي إنهم أتوا ويدهم فاضية، فقرّروا أن يقدموا لي هذه الهدية”، لكنّها لم تعلن ما إذا كان هذا الفيلتر مؤقتاً ولهذه الأمسية فقط، أم أنّه دائم، وحكرٌ عليها.