كشفت الاعلامية لجين عمران أنّ تطبيق “سناب شات” يشكّل مصدر رزق لها، باعتبار أنّها ناشطة عليه بشكلٍ واضحٍ وملحوظٍ، وهي تمتلك من خلاله قاعدةً جماهيريةً كبيرةً تهتمّ بمعرفة تفاصيل يوميّاتها والاماكن التي تزورها. فهي تحرص على تزويد متتبّعيها بأهمّ وأبرز المعلومات الجديدة والحصرية عن كلّ ما يُعنى بالجمال، الثقافة، الموضة، الأزياء، وغيرها… ولهذا السبب تكثر العروضات التي تتلقاها يومياً والتعاقدات التي تقوم بها.

هذا ورفضت عمران في المقابل أن يكون هذا التطبيق مصدر شهرة لها لأنّها تعتبر أنّ شعبيّتها إكتسبتها من خلال عملها التلفزيوني المتواصل عبر السنين، ولأنّها معروفة ومحبوبة فالآلآف تترقب أخبارها ساعةٍ بساعةٍ ولحظةٍ بلحظة.

ففي هذا السياق، يُذكر أنّ مقدّمة البرامج المعروفة تؤمن أنّ لمواقع التواصل الإجتماعي أهمّية كبيرة في عالمنا العربي اليوم ولكنّها سيفاً ذو حدّين بطبيعتها، وعلى الفرد أن يُحسن إستعمالها بالطريقة المناسبة. وهنا، نذكر على سبيل المثال بعض المشاريع التي تنشرها لجين آخرها كان زيارتها لمركز راشد للأطفال المعاقين، المشاريع الانسانية في الامارات، وغيرها… فهي لطالما أعلنت إستعدادها الدائم للمشاركة في أبرز الأعمال وتلبيتها للدعوات المتنوّعة التي تصلها.