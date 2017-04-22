ردّت الفنانة لطيفة على هجوم الفنانة فلّة واتهامها بالإدمان على الكحول والممنوعات، متحديةً إياها بالخضوع لفحص طبي.

وقالت لطيفة التونسية في برنامج “عائشة” على القناة التاسعة التونسية: “أنا عمري ما دقت خمر ولا سيجارة.. نطلب منها تعمل تحليل دم وأنا أعمل تحليل دم ونشوف.. تحدي.. أتحداها توافق تعمل تحليل دم”.

وبدأ الخلاف بين المطربتين إثر حلول لطيفة ضيفة في برنامج “100 سؤال”، حيث قالت إن فلة الجزائرية تهاجمها في العلن وتتقرب منها في السر.

ورد الأخيرة على اتهام لطيفة بقولها: “هو في حد بيشرب اكتر منها يعني؟ وانا عندي قرحة المياه الغازية ممنوعة لي.. هناك اشخاص أذكياء على لؤم هي منهم”.