أكدت الفنانة لطيفة أنها بخير ولم تتعرض لأي أزمات صحية، مثلما أشاع البعض، أو فُهم خطأ ما كتبته أخيراً عبر «تويتر» عن الآلام التي تصيبها أثناء النوم.

وأضافت: «كنت أعاني آلاماً خفيفة في أذني الوسطى، ولم أكن أستطيع معها النوم، وأحياناً أُصاب بدوار شديد، لكنني اليوم بخير، خاصة بعدما تلقيت العلاج على يد الطبيب الفرنسي آلان لاريتيه، وتماثلت للشفاء، وأشكر كل من سأل عني، وسأواصل نشاطي الفني قريباً».

وستحيي لطيفة أكثر من حفلة في الفترة المقبلة، كما تلقّت بعض العروض التمثيلية بعد نجاح مسلسلها «كلمة سر»، لكنها لم تحسم موقفها بعد من تكرار تجربة التمثيل.